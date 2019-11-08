Ne Oldu’da 14. bölüm! Ülke puanı meselesi ve son durum…

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz, Başakşehir dışında yine hüsranla Türkiye’ye dönerken müsabakaların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından başlamak anlamına gelen 10. sıra da artık daha net bir şekilde hayale dönüşüyor. 11. sıradaki Türkiye’nin hala gelecek yıl için şansı ciddi bir şekilde sürse de 12. Avusturya da farkı iyice kapattı.

Ne Oldu’nun bu bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu, ülke puanı meselesini, rakiplerimizin durumunu, aradaki farkı, grup aşamasında kalan bölümde hangi maçlara dikkat kesilmemiz gerektiğini ve 11. sırada kalmanın bile ne kadar önemli olduğunu konuştu.

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Ülke puanı hala kritik eşikte! Başakşehir`in galibiyeti ipten aldı... Avrupa`daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor`un bu sezon aldıkları kötü sonuçlar Türkiye`yi ülke sıralamasında çok kritik bir noktaya getirdi. Medipol Başakşehir`in Avusturya ekibi Wolfsberger`i 3-0`la geçmesi sıralama açısından ilaç gibi gelse de ortada ülkemize hiç yakışmayan bir tablo var. İlgili Haberi Oku