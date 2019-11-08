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Ne Oldu’da 14. bölüm! Ülke puanı meselesi ve son durum…
Süper Lig

Ne Oldu’da 14. bölüm! Ülke puanı meselesi ve son durum…

Ne Oldu’nun 14. bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu gündemi değerlendirdi. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in Avrupa sahnesindeki durumları, ülke puanı meselesinde son görüntü, Şampiyonlar Ligi’ndeki yerimizi kaybedersek yaşanabilecekler, geleceğimiz ve çözüm yolları Ne Oldu’da!

8 Kasım 2019 20:23

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz, Başakşehir dışında yine hüsranla Türkiye’ye dönerken müsabakaların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından başlamak anlamına gelen 10. sıra da artık daha net bir şekilde hayale dönüşüyor. 11. sıradaki Türkiye’nin hala gelecek yıl için şansı ciddi bir şekilde sürse de 12. Avusturya da farkı iyice kapattı.

Ne Oldu’nun bu bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu, ülke puanı meselesini, rakiplerimizin durumunu, aradaki farkı, grup aşamasında kalan bölümde hangi maçlara dikkat kesilmemiz gerektiğini ve 11. sırada kalmanın bile ne kadar önemli olduğunu konuştu.

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08 Kasım 2019 Ülke puanı hala kritik eşikte! Başakşehir`in galibiyeti ipten aldı... Avrupa`daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor`un bu sezon aldıkları kötü sonuçlar Türkiye`yi ülke sıralamasında çok kritik bir noktaya getirdi. Medipol Başakşehir`in Avusturya ekibi Wolfsberger`i 3-0`la geçmesi sıralama açısından ilaç gibi gelse de ortada ülkemize hiç yakışmayan bir tablo var. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 20:23 | 8 Kasım 2019
beşiktaş galatasaray Medipol Başakşehir trabzonspor uefa ülke puanı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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