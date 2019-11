Meriç Eryürek: 156 milyar dolarlık pazarda Türkiye dünyaya örnek olabilir

Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başlayan Espor’un dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olma yolunda ilerliyor. Son açıklanan rakama göre 96 milyar dolarlık bir pazar olan Espor’un, yeni yılda bu rakamı 156 milyar dolara çıkarması bekleniyor. Böylece Hollywood’u geride bırakacak olan Espor, ekonomik olarak hızla büyümeye devam ediyor.

Espor alanında Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük, Avrupa’nın beşinci, dünyada ise ilk 10’da yer alan organizasyonu olan Gaming İstanbul’un Marka ve Pazarlama İletişimi Yöneticisi Meriç Eryürek, ülke olarak önümüzdeki fırsatlar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Espor’un Türkiye’de hızla gelişen bir sektör olduğunun altını çizen Meriç Eryürek “Yeni başlayan bir alan için durumumuz hiç de fena değil… Türkiye’nin pazardaki payı 1.2 ile 1.4 milyar dolar arasında… Ama asıl önemli olan Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 1 milyar doları geçti. Ülke için önemli bir katma değer… Otomotiv ve sağlıktan sonra üçüncü sırada geliyor. Türkiye’de dünya çapında ses getiren ve çok satan oyunlara imza atan firmalar var” dedi.

Türkiye’nin önündeki en büyük engelin donanım satın almak olduğunu belirten Meriç Eryürek “Türkiye’de ekonomik nedenlerden dolayı alım gücü az… Burada her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar satılıyor. İngiltere’deki donanım satışı Türkiye’nin altı katı… Bir de Espor sektöründe Türkiye’nin ciddi bir yatırımı yok. Federasyonu bile yeni kuruldu. Hala madencilik ile eş değer bir konumda… Kore’de ise hem özel sektör hem de devlet tarafından destekleniyor. Tabi yeni bir sektörde bu tür sıkıntılar olacaktır. Ancak bu sıkıntılar aşıldığında, Türkiye Espor’dan büyük kazanımlar elde edebilir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN ELİNDE BÜYÜK BİR FIRSAT VAR”

Meriç Eryürek, Türkiye’nin Espor alanında önemli işlere imza atabileceğini belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Espor, Türkiye için hem ekonomik hem de imaj çalışması bakımında önemli fırsatlar da sunuyor. Öncelikle Espor turizmi, Türkiye için inanılmaz bir şans… Antalya, İstanbul ve Ankara bu konuda başı çekebilir. Çünkü yurt dışından gelen önemli Espor yetkilileri, Türkiye’deki tesislerin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığından bahsediyor. Tesislerin tasarımı, teknik altyapısı ve hizmet anlayışı dünya ortalamasının çok çok üzerinde… Dünyanın birçok oyuncusu Antalya’da kamp yapıyor. Bu alanda yapılacak yatırımlarla Türkiye, Espor alanında büyük bir turizm geliri elde edebilir.

Bunun dışında Türkiye’nin elinde imaj olarak da inanılmaz bir fırsat var. Dünyada şu anda Espor takımları kadın-erkek olarak ikiye ayrılıyor. Bu bence çok saçma bir uygulama… Çünkü Espor, fizikle değil el-göz koordinasyonu ile yapılıyor. Bu nedenle kadın ve erkek olarak ayrılmasının hiçbir mantıklı nedeni yok… Hatta kadınlar daha detaylı oynadıkları için erkeklerden daha başarılı olma şansları da yüksek… Ben Türkiye’den bir takımın çıkıp, karma bir takım kurması halinde dünyaya örnek olabileceğini düşünüyorum. Bu Türkiye için inanılmaz bir imaj çalışması olur. Üstelik Türkiye’de kadınlar da en az erkekler kadar Espor’a ilgi duyuyor. Gaming İstanbul’a katılanların yüzde 28’ini kadınlar oluşturuyor. ABD’de bu oran yüzde 13… Bu da Türkiye’de kadın-erkek karma bir takımın oluşturulabileceğinin mesajını veriyor aslında… Üstelik dünyada son Espor şampiyonlarından biri de kadın… Bu fırsatı da değerlendirebiliriz bence… Türkiye dünyaya örnek olabilir”

Türkiye’de oyuncu olma yaşının da geç olduğundan bahseden Meriç Eryürek “Dünyada 19-20 yaşında oyuncular emekli oluyor. Türkiye’de ise önce üniversite bitirip, sonra oyuncu olunabiliyor. ‘Önce bir meslek sahibi ol da, hobi olarak da oyuncu olursun’ anlayışı var. Oysa profesyonel oyuncular inanılmaz paralar kazanıyor. Henüz 20 yaşında 250 milyon pound kazanan oyuncular var” dedi.

AİLELERE UYARI

Meriç Eryürek, çocuğunun oyuncu olmasını isteyen ailelere de uyarılarda bulunuyor. Bilimsel olarak 2 saat 45 dakika ile 3 saat arasında oyun oynanmasının çocuklara zarar vermediğini anlatan Meriç Eryürek, ailelere şu uyarılarda bulundu:

“Eski monitörler sağlığa zararlıydı. Ancak yeni teknoloji ile monitörlerin zararları, süresine bağlı olarak azaldı. Bazı oyunlar da çocuklar için uygun değil… Oyunların yaş sınırı var. Bu sınıra dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı oyunlar, çocukların psikolojisini etkileyebilir. Mesela Gaming İstanbul’da biz girişte verdiğimiz bilekliklerle hangi yaş kategorisinin hangi oyunu oynamasının uygun olduğunu belirliyoruz. Ancak ailelerin buna pek uymadığını da görüyoruz. Uyardığımızda ise ‘Evde de oynuyor’ gibi bir cevap alıyoruz. Oyunların yaş sınırına dikkat etmemiz gerekiyor. İlerde psikolojik olarak çocukların etkilenmesini istemiyoruz.”

GAMING İSTANBUL

Gaming İstanbul’da yapılanlardan da bahseden Meriç Eryürek “Bu organizasyon en yakın rakibimizden 8 kat daha büyük.. Bu sene önemli bir katılım bekliyoruz. Burada hem oyuncular, hem girişimciler hem de yatırımcılar bir araya geliyor. İnsanların iletişim ağı kurmaları sağlanıyor. Yatırımcılar beğendikleri oyunlara maddi destek sağlıyor. Oyuncular becerileri sergiliyor. Geçtiğimiz yıl 5 kadar oyun firması burada yatırım aldı. Bu sayı daha da artabilir” diyor.

Gaming İstanbul organizasyonunda 500-600 toplantı yapılıyor. Oyun alanındaki son gelişmeler konuşuluyor. Öğrencilere ve profesyonellere konferanslar veriliyor. Oyun geliştiren serbest geliştirici ekiplere 30-40 adet ücretsiz yer veriliyor. Serbest geliştiriciler burada yatırımcılarla buluşuyor. Masa üstü oyunlar geliştiriliyor. Global Game Jam etkinliğinde yarışmalar düzenleniyor. Ekipler 48 saat için oyun geliştirmeye çalışıyor. Yarışmalarda ödüller dağıtılıyor. Espor turnuvaları düzenleniyor. Yani Gaming İstanbul’a katılanlar hem eğleniyor hem de geliştirdikleri ürünleri yatırımcılarla buluşturuyor.

Gaming İstanbul’da her yıl, dünya çapında 300 fuar ve 4000'den fazla etkinlik düzenleniyor. Geniş görünürlük ve erişim imkanı sunarak, marka ve ürünleri her yaştan on binlerce oyun meraklısıyla buluşturuyor. Firmaların kullanıcı kitlesi ile buluşup, gelecekteki kullanıcılarına “biz de buradayız” mesajını verebilmesini sağlıyor. Pitch & Match sistemiyle sektör profesyonelleriyle bir araya gelip, gelecekteki iş imkanlarının değerlendirilmesi sağlıyor. Üç gün boyunca, dünya oyun sektörünü yönlendiren geliştirici ve tasarımcıların konferanslarına katılma imkanı sunuyor.

Gaming İstanbul, GIST|DC 2020, 30 Ocak–1 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.