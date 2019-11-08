Galatasaray’da yıkımı getiren zincirleme sorunlar!

6-0'lık Real Madrid yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'nde üst tur şansını yitiren Galatasaray, kalan iki maçına Avrupa Ligi umuduyla çıkacak. Ancak Süper Lig'deki düşük performansın Avrupa'ya yansıması adeta bağıra bağıra gelen felaketti. İşte önlem alınmayan felaket zinciri…

1- GOL ATAMIYORLAR

Falcao sakatken Andone, top alamıyor. 4 haftada gol yok. Galatasaray, 9 şutla Kupa 1'in maç başına en az şut çeken iki takımından biri; 1.5 isabetli şutla da ligin en kötüsü.

2- SİSTEM HALA OTURMADI

Terim, her maçta farklı bir diziliş denedi ancak başarılı olamadı. Üçlü ve dörtlü savunma bir türlü oturmadı. Orta alanda Fernando'nun tecrübesi aranır oldu. Lemina-Seri tutmadı.

3- SAVUNMA KAYIPLARDA

Ne Luyindama ne Marcao, aranan kan olamadı. Bu oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkarma planı tutmadı. Maç başına kalesine 18.5 isabetli şut gelen Aslan, lig 6.'sı.

4- KANATLAR KIRILDI

Onyekuru’nun yerine tercih edilen Babel, istekleri karşılayamadı. Feghouli ise form tutamadı. Nagatomo ile Mariano her maç hata yapmaktan bıkmadı, Linnes arandı.

5- GENÇLER UNUTULDU

Şampiyonlar Ligi'nde şans bulan Ozan Kabak'ın aksine bu sezon gençler şans bulamadı. Güçlendirilen yedek kulübesi de ne Avrupa'da ne de Süper Lig'de ilaç olabildi.