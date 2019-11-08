SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Atatürk koşusuna engel
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük balığı kaçırdı!
Süper Lig

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük balığı kaçırdı!

Galatasaray, mali tabloyu düzeltmek için bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya büyük önem veriyordu. Ancak sarı-kırmızılılar katılım payı olan 15 milyon 250 bin Euro'nun haricinde ekstra olarak 4 maçta sadece 900 bin Euro kazanabildi.

8 Kasım 2019 08:33

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayıp, gol dahi atamayan Galatasaray’da hesaplar çarşıya uymadı! Sarı-kırmızılı takım büyük maddi kaynak olan Devler Ligi’nde sadece Club Brugge ile berabere kalarak 900 bin Euro’luk gelir elde etti.

Gruplara katılım ücreti olarak 15 milyon 250 bin Euro’yu kasasına koyan Galatasaray, galibiyet alması halinde 2 milyon 700 bin Euro’luk kazanç sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılı takım, son 16 takım arasına kalmayı başarsa ekstra olarak 9 milyon 500 bin Euro daha kasasına koyacaktı.

08 Kasım 2019 Galatasaray`da yıkımı getiren zincirleme sorunlar! Galatasaray`da son iki sezonda gönderilen oyuncuların yeri bir türlü dolmadı, yeniler verimsiz oldu. Sistemi oturtamayan Aslan, tarihi farkla havlu atarken problemler gün yüzüne çıktı. İlgili Haberi Oku

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ 2019-2020

Katılım ücreti: 15.25 Milyon Euro

Galibiyet: 2.7 Milyon Euro

Beraberlik: 900 bin Euro

Son 16 turu: 9.5 Milyon Euro

Çeyrek final: 10.5 Milyon Euro

Yarı final: 12 Milyon Euro

Final: 15 Milyon Euro

Şampiyon: 19 milyon Euro

Son güncelleme 08:34 | 8 Kasım 2019
galatasaray şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
Yarın - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR