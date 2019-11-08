Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük balığı kaçırdı!

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayıp, gol dahi atamayan Galatasaray’da hesaplar çarşıya uymadı! Sarı-kırmızılı takım büyük maddi kaynak olan Devler Ligi’nde sadece Club Brugge ile berabere kalarak 900 bin Euro’luk gelir elde etti.

Gruplara katılım ücreti olarak 15 milyon 250 bin Euro’yu kasasına koyan Galatasaray, galibiyet alması halinde 2 milyon 700 bin Euro’luk kazanç sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılı takım, son 16 takım arasına kalmayı başarsa ekstra olarak 9 milyon 500 bin Euro daha kasasına koyacaktı.

Galatasaray`da yıkımı getiren zincirleme sorunlar! Galatasaray`da son iki sezonda gönderilen oyuncuların yeri bir türlü dolmadı, yeniler verimsiz oldu. Sistemi oturtamayan Aslan, tarihi farkla havlu atarken problemler gün yüzüne çıktı. İlgili Haberi Oku

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ 2019-2020

Katılım ücreti: 15.25 Milyon Euro

Galibiyet: 2.7 Milyon Euro

Beraberlik: 900 bin Euro

Son 16 turu: 9.5 Milyon Euro

Çeyrek final: 10.5 Milyon Euro

Yarı final: 12 Milyon Euro

Final: 15 Milyon Euro

Şampiyon: 19 milyon Euro