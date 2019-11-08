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Galatasaray HDI Sigorta: 3 – PTT: 0
Voleybol

Galatasaray HDI Sigorta: 3 – PTT: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde PTT ile karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta 3-0 galip geldi

8 Kasım 2019 20:20

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, PTT’yi 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal (Derya Çayırgan, Cansu Çetin, Melike Çadır)

PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Tagle (Ceren Önal, Aslı Koçoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Ceren Çağlar Baysal)

Setler: 25-17, 25-23, 27-25

Süre: 81 dakika (21, 29, 31)

Son güncelleme 20:20 | 8 Kasım 2019
Galatasaray HDI Sigorta ptt
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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