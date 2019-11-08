Galatasaray, Gaziantep’te moral arıyor

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Eksik Gaziantep FK, Galatasaray`ı konuk edecek Son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep FK`da Galatasaray`a karşı 3 oyuncu sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak. Kart cezası biten 2 oyuncu, sahaya girmek için teknik heyetten forma bekliyor. İlgili Haberi Oku