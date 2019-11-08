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Galatasaray, Gaziantep’te moral arıyor
Süper Lig

Galatasaray, Gaziantep’te moral arıyor

Real Madrid'e 6-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Babel ve Belhanda, Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında...

8 Kasım 2019 11:18
Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig’in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.
FALCAO VE ŞENER YOK
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray’ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya’da devam ediliyor.
Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.
BABEL VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray’da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Son güncelleme 11:18 | 8 Kasım 2019
galatasaray Gaziantep FK süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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