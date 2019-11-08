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Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriqi’ye milli davet!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriqi’ye milli davet!

Sarı-lacivertli ekibin forveti Vedat Muric, Kosova Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi

8 Kasım 2019 17:41

Fenerbahçe’nin forveti Vedat Muric, Kosova Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, Kosova’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. Kadroya, Fenerbahçe’nin forveti Muric de davet edildi.

Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda 14 Kasım’da deplasmanda Çekya, 17 Kasım’da ise evinde İngiltere ile karşılaşacak.

07 Kasım 2019 Vedat Muriqi oynamak istediği ligi açıkladı! Neden A Milli Takımı seçemedi? Özel açıklamalar... Fenerbahçe`nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, NTV`ye özel bir röportaj verdi. Sarı lacivertli kulübe transfer sürecinden, Türkiye A Milli Takımı için neden oynayamadığına kadar birçok konuya değinen Muriqi, hedeflerine kadar birçok konuya değindi. İşte Muriqi`den çok özel açıklamalar... İlgili Haberi Oku

2016 yılında UEFA ve FIFA’ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi’nde 3. Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri’nde ise grubunda İngiltere ve Çekya’nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.

Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Torino), Arijanet Muric (Nottingham Forest), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (Standard Liege), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Benjamin Kololli (Zürih), Arbenit Xhemajli (Neuchatel Xamax)

Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (SV Sandhausen), Valon Berisha (Lazio), Herolind Shala (Valerenga), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Milot Rashica (Werder Bremen)

Forvet: Vedat Muric (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)

Son güncelleme 17:41 | 8 Kasım 2019
Fenerbahçe kosova Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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