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Fenerbahçeli Nabil Dirar 36 gün sonra sahada!
Süper Lig

Fenerbahçeli Nabil Dirar 36 gün sonra sahada!

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yaşadığı sakatlık sonrası 36 gün sonra Kasımpaşa maçı ile beraber sahalara döndü.

8 Kasım 2019 22:47

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Nabil Dirar 36 gün sonra sahalara döndü.

Yaşadığı fıtık sakatlığı sebebiyle ağrılarla oynayan Faslı futbolcu, ligin 7. haftasında Antalyaspor maçından sonra milli arada ameliyat olmuştu.

1 Kasım itibariyle takımla beraber çalışmalara başlayan Dirar geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor karşısında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti.

Süper Lig'in 11. Haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın 55. dakikasında Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Dirar 36 gün sonra sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.

Nabil Dirar Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Son güncelleme 22:47 | 8 Kasım 2019
Fenerbahçe Kasımpaşa Nabil Dirar
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
11 6 20
2 Alanyaspor
10 5 19
3 Sivasspor
10 5 18
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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