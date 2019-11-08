Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ‘Bu kabul edilebilir değil’

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Fenerbahçe 3-2 galip gelirken teknik direktör Ersun Yanal oynanan futboldan memnun kalmadı.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

İşte Yanal’ın maç sonu açıklamaları;

“Biz başkanımızdan, en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için çaba sarfediyoruz. Oyunun hakimi değilsek bu kabul edilebilir değil, ben de kabul edemem. Çok iyi oyun oynadığımız ama 3 puan alamadığımız maçların da tedirginliği vardı. Kazanmanın ötesinde oynamamız gereken oyunu ve taraftarımızın beklediği oyunu anlamalıyız, bu güveni kendimizde bulmalıyız. Hiçbir şeyden çekincemiz yok.”

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa | Süper Lig 11. hafta Süper Lig`in 11. haftasında Kasımpaşa`yı konuk eden Fenerbahçe, 5 golün atıldığı, 2 kırmızı kartın gösterildiği ve 2 penaltının verildiği maçta sahadan 3-2`lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte Kadıköy`de karşılıklı gol düellosu şeklinde geçen ve gerginliğin üst düzeyde olduğu nefes kesen maçın hikayesi... İlgili Haberi Oku

“FENERBAHÇE KAZANMIŞTIR AMA…”

“Yanlışlardan bahsetmek teknik bir iş. İyi oyunlarla, yaptığımız istatistiklerle buradayhız. Bu yaptığımız istatistikler ve oyunu tekrarlamalıyız. Tekrarlamamak için hiçbir nedenimiz, sebebimiz yok, çekincemiz yok. Bunu yapabilen bir takım olduğumuza göre bunu yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe kazanmıştır ama kazanmanın ötesinde oynaması gereken oyunu her zaman oynamalıyız.”

“SKORU ARTTIRMALIYIZ”

“Takımın koşma problemi yok. Koşuda lig ortalamasında en üstteki takımlardan birisiyiz. Bunu golle sonuçlandırma gibi sorunlar vardı. Geç kurulmuş takımız. Gelişmeye müsait bir takımız. Daha pozitif olmaya çalışacak bir takımız. Türkiye'de en iyi istatistik yapan takımız. Skor her şey. Skoru arttırmalıyız.”

“OYUNUN SORUMLUSU BENİM”

“Oyun için oynayan futbolcuları suçlayamam. Oyuncuları sahaya ben çıkarıyorum. Bütün sorunun çözüm noktası da benim, bugünkü oyunun sorumlusu da benim. Değiştirecek olan da benim. Oturur oyuncularla hallederim.”

Nabil Dirar: `Fenerbahçe`nin gerçek yüzünü göstereceğiz` Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, “Ben yeterince puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Belki rakibi küçümsedik konsantrasyon azdı. Bu hataları düzeltirsek şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü bir sonraki maçlarda göstereceğiz” diye konuştu. İlgili Haberi Oku