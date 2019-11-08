Fenerbahçe Kasımpaşa özet! FB’den üç puanlı açılış (maç özeti)

Haftanın açılış maçında liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada gol perdesi 6. dakikada açıldı. Ozan Tufan, Hajradinovic’in müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Vedat Muriqi, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa eşitliği sağladığı golü 37. dakikada buldu. Kasımpaşa’nın çıktığı kontra atakta Koita’nın pasıyla topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahası içindeki Khalili’ye pasını gönderdi. Khalili’nin vuruşu Altay’ın solundan ağlara gitti. Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İlk yarının son dakikalarına 44. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat Muriqi, bir kez daha Fatih’i mağlup etti. Fenerbahçe yeniden öne geçti. Penaltı ile gelen golün ardından Karim Hafez itirazlarının sürdürünce sarı kart gördü. İtirazlarını devam ettiren Karim Hafez, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Kasımpaşa 56. dakikada beraberliği yakaladı. Sağdan Hajradinovic’in kullandığı köşe vuruşunda top Ben Youssef’in önünde kaldı. Futbolcu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Golün şokunu üstünden erken atan Fenerbahçe 59. dakikada soldan Tolga Ciğerci’nin kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Serdar Aziz topu kafayla ağlara gönderdi ve takımın 3-2 öne geçirdi. 72. dakikada Fenerbahçe’de Mauricio Isla, Veigneau’ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. İki takım da 10 kişi…

FENERBAHÇE KASIMPAŞA ÖZET

FENERBAHÇE ATATÜRK’Ü UNUTMADI

Sarı lacivertli futbolcular Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü unutmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünü unutmayan futbolcular ellerinde “Sonsuz Özlemle Ebediyete Dek Kalbimizde” yazılı pankart ile sahaya çıktı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe maçına 4 değişik isimle çıktı. Kemal Özdeş, Ramazan Köse'nin yerine Fatih Öztürk'e, Quaresma'nın yerine Yusuf Erdoğan'a, Veysel Sarı'nın yerine Fernandes'e, Mustafa Pektemek'in yerine Khalili'ye görev verdi. Özdeş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita.

FERDİ KART CEZALISI

Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında yer almadı. Fenerbahçe'de kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa maçında oynayamadı. Cezalarını U19 maçlarında çekmesi gereken Ferdi'nin yarın Kasımpaşa ile oynanacak U19 maçından sonra cezası sona erecek.