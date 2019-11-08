Fenerbahçe Beko Bayern Münih canlı izle! Fenerbahçe Euroleague’de kötü gidişatı durdurmak istiyor

Euroleague 7. haftada Bayern Münih Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Euroleague’de bu sezon sadece 1 galibiyet alan Fenerbahçe Beko kötü gidiştı galibiyet ile durdurmak istiyor. Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz ve canlı yayınlanacak.