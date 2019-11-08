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Fenerbahçe Beko Bayern Münih canlı izle! Fenerbahçe Euroleague’de kötü gidişatı durdurmak istiyor
Euroleague

Fenerbahçe Beko Bayern Münih canlı izle! Fenerbahçe Euroleague’de kötü gidişatı durdurmak istiyor

Fenerbahçe Beko Euroleague'de kötü gidişata dur demek için Bayern Münih karşısına çıkıyor. Çıktığı 6 maçta 5 yenilgi alan Fenerbahçe Euroleague'de 16. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Bayern Münih canlı izle bağlantısı bulunuyor.

8 Kasım 2019 20:33

Euroleague 7. haftada Bayern Münih Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Euroleague’de bu sezon sadece 1 galibiyet alan Fenerbahçe Beko kötü gidiştı galibiyet ile durdurmak istiyor. Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

 

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 20:33 | 8 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
11 6 20
2 Alanyaspor
10 5 19
3 Sivasspor
10 5 18
4 Yeni Malatyaspor
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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