Fenerbahçe 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak için Dolmabahçe’de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde, Fenerbahçe eşi görülmemiş bir anma töreni düzenleyecek.

Sarı-lacivertli yönetim özel bir tekne kiraladı. Başkan Ali Koç; yöneticiler, camianın tanınmış isimleri, takım kaptanları ve altyapı sporcularıyla birlikte bu tekneyle Dolmabahçe Sarayı'na hareket edecek.

Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'yi denizden selamlayacak Fenerbahçeliler, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak. Yönetim, özel dronelarla bu töreni kaydedecek. Görüntüler, Atatürk anısına hazırlanacak videolarda kullanılacak.