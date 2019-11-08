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Fenerbahçe 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak için Dolmabahçe’de
Süper Lig

Fenerbahçe 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak için Dolmabahçe’de

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve takım kaptanları, özel bir tekneyle Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na gidip saat 09.05’te selam duracak.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 8 Kasım 2019 07:34

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde, Fenerbahçe eşi görülmemiş bir anma töreni düzenleyecek.

Sarı-lacivertli yönetim özel bir tekne kiraladı. Başkan Ali Koç; yöneticiler, camianın tanınmış isimleri, takım kaptanları ve altyapı sporcularıyla birlikte bu tekneyle Dolmabahçe Sarayı'na hareket edecek.

Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'yi denizden selamlayacak Fenerbahçeliler, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak. Yönetim, özel dronelarla bu töreni kaydedecek. Görüntüler, Atatürk anısına hazırlanacak videolarda kullanılacak.

Son güncelleme 08:54 | 8 Kasım 2019
ali koç Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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