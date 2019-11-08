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Eksik Gaziantep FK, Galatasaray’ı konuk edecek
Süper Lig

Eksik Gaziantep FK, Galatasaray’ı konuk edecek

Son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep FK'da Galatasaray'a karşı 3 oyuncu sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak. Kart cezası biten 2 oyuncu, sahaya girmek için teknik heyetten forma bekliyor.

8 Kasım 2019 10:22

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig’e ilk haftada Fenerbahçe’ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği’ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor’la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş’ı 3-2, ardından da deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Devam eden haftalarda peş peşe Medipol Başakşehir’e 2-1, Trabzonspor’a 4-1 yenilerek düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, son iki haftadır da yükselen bir grafiğe sahip. 9. haftada evinde lider Aytemiz Alanyaspor’ ile 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Ankaragücü’nü 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, 15 puana ulaştı.

3 FUTBOLCU SAKAT

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray’a karşı oluşturacağı kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.

Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.

2 OYUNCU DÖNÜYOR

Sezon başından beri takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 2 oyuncu ise bu hafta Sumudica’dan talimat bekliyor.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode’nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.

Son güncelleme 10:22 | 8 Kasım 2019
galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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