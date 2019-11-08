Efsane sporcu Kathrine Switzer Boğaz’da koştu

Maratonların efsane ismi Kathrine Switzer, bundan 52 yıl önce tabuları yıkarak kadınların katılması yasak olan Boston Maratonu'nda koştu. Bu eylemiyle tüm dünyada koşu tutkusuna sahip kadınlara ilham veren ve maraton kurallarını değiştiren Kathrine, İstanbullu koşuculara da ilham oldu. 72 yaşındaki efsane isim, 150 kişilik adidas Runners ekibiyle Bebek-Rumeli Hisarı rotasında gerçekleşen antrenman koşusuna katıldı.

MARATONUN KAZANANI CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kathrine Switzer’in maratona ilk katılış öyküsü hayli dikkat çekici. 1960'lı yıllarda hakim düşünce, kadınların 800 metreden fazla koşmaması gerektiğini savunuyordu. Dolayısıyla kadınların maraton koşması yasaktı. Kathrine koşuya olan tutkusuyla 1967 yılı Boston Maratonu'na kadın olduğunu gizleyerek katıldı ve tüm engellere rağmen koşuyu 4:19:31'lik zamanlama ile bitirdi.

Kathrine Switzer “Eğer o an vazgeçseydim kimse kadınların da uzun mesafe koşabileceklerini, koşmaya hakları olduğunu düşünmeyecekti. Benim yalnızca yeteneksiz bir palyaço olduğumu düşüneceklerdi” diyor.

İstanbul Ekrem İmamoğlu ile birlikte koştu Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek spor olayı Vodafone 41. İstanbul Maratonu, “İstanbul Senin. Durma Koş” sloganıyla koşuldu. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan maratonun startını veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporcuları yalnız bırakmadı. Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa çıkışına kadar zaman zaman yürüyen zaman zaman da koşan Ekrem İmamoğlu, son günlerde konuşulan, “İBB'nin elinden Boğaz'la ilgili bazı yetkilerin alınacağı” yönündeki tartışmaya da cevap verdi. İlgili Haberi Oku

Bu eylemden 5 yıl sonra 1972 yılında Boston Maratonu'na kadınların katılımı resmi olarak kabul edildi. Kathrine hayatı boyunca tam 30 maraton koştu, 1974 yılında New York'ta düzenlenen maratonu 3:07:29 gibi bir süreyle tamamlayarak birinci oldu.

Kathrine Boston Maratonu'ndaki eyleminden 50 yıl sonra aynı maratona 70 yaşında katıldı, ilk skorundan sadece 25 dakika fazla bir skorla bitirdiği maratonda bu kez tüm erkek, kadın herkesin desteği ve coşkusuyla koştu.