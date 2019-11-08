CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kasımpaşa

Süper Lig 11. hafta açılış mücadelesinde zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, alt sıralardan yukarılara tırmanmaya çalışan Kasımpaşa’yı ağırlıyor.

Hakem Ali Palabıyık’ın yöneteceği mücadele saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından naklen izleyebilir, ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Ozan, Rodrigues, Moses, Muriqi

Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Dirar, Sadık, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Murat

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita

Yedekler: Ramazan, Furkan, Veigneau, Çağtay, Azad, Tobias, Özgür, İlhan, Mustafa, Uğurcan

Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada bulunurken kazanması halinde 19 puanlı lider Alanyaspor’u geçerek maç fazlasıyla zirveye oturacak. Kasımpaşa ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

Sarı lacivertliler ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa ise sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

33. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa’da ise kazanan taraf 3-1’lik skorla Fenerbahçe oldu.

KASIMPAŞA 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0’lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11’ini yitirdi, 2’sinde berabere kaldı.