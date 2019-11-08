Bu kadrolarla buraya kadar

Beşiktaş müsabakayı mutlaka kazanmak zorundaydı. Sahaya 4 forvetle çıkmasına rağmen ne Umut ne de Güven takımlarına ilaç olamadı. Umut'un performansı, goldeki asisti gelecek adına iyi sinyaller verdi. Taktik ve oyun disiplinini bozan, yetenekli olmasına rağmen bireysel olarak iyi üretim yapamayan Lens, mağlubiyette başrol oynadı. Oğuzhan rakibe daha çok baskı yapmalı, top kapmalı, kazandığı topları da öne çabuk oynayarak kontrataklar başlatmalı. Yoksa Beşiktaş'ta oynama şansını her geçen gün kaybediyor. Vida'nın yanında oynayan diğer stoperler ağır olduğu için alan ve adam markajında başarısız. Beşiktaş'ta oynayacak seviyede asla değiller. Rakip, sağdan ve soldan atak yapıyor ve Roco büyük hatalar yapıyor ve bu yüzden çok gol yiyorlar. Duran toplarda ise defans alan markajı değil, adam markajı yapmış olsa bu golleri yemezlerdi.

TRABZONPOR LİGİ TERCİH ETTİ

Trabzonspor’un, en önemli 6 tane oyuncusu sakat olunca artık bu takımın iki kulvarda yarışamayacağı belli olmuştu. Ünal Hoca'nın istenilen performansı alamadığı kesindi. Artık bir karar vermesi gerekiyordu; ya Avrupa ya da lig şampiyonluğunu tercih etmesi gerekiyordu. O da ligi tercih etti ve aynı zamanda genç oyunculara şans vererek, onları geleceğe hazırlama ve ilerde takıma kazandırma anlayışını benimsedi. Rakip daha deneyimli, daha tecrübeli ve iyi isimlerden kuruluydu. Böylece mağlubiyet de kaçınılmaz oldu. 17 yaşındaki Muhammed Akpınar'ı oynatarak Trabzonspor'un gelecekte çok iyi bir santrfora sahip olacağını gösterdi ve sağ bekte oynayan Serkan da yakında formanın sahibi olacağını gösterdi.

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