SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tartışmaya İmamoğlu da girdi: Kitaba şerh koyuyorum...
Boston Celtics tutulmuyor!
NBA

Boston Celtics tutulmuyor!

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Charlotte Hornets'ı yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti ve konferans lideri oldu.

8 Kasım 2019 10:20

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, Charlotte Hornets’ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı.

NBA’e 4 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından Boston Celtics, konuk olduğu Charlotte Hornets’ı 108-87’lik skorla geçerek Doğu Konferansı’nda lider oldu.

Sezonun yedinci maçında 6. galibiyetine uzanan Celtics’de, Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla skora destek oldu.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 87-108

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 121-112

Phoenix Suns-Miami Heat: 108-124

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 107-101

Son güncelleme 10:24 | 8 Kasım 2019
Boston Celtics NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
Yarın - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR