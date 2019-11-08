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Beşiktaşlı Adem Ljajic milli takıma davet edildi!
Beşiktaş

Beşiktaşlı Adem Ljajic milli takıma davet edildi!

Sırbistan, EURO 2020 Elemeleri'nde 14 Kasım'da Lüksemburg, 17 Kasım'da Ukrayna ile karşılaşacak

8 Kasım 2019 18:35

Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Sırbistan’ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Lüksemburg ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 14 Kasım’da Lüksemburg ve 17 Kasım’da Ukrayna ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

İki maçı da kendi sahasında oynayacak Sırbistan’ın aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (Vojvodina)

Defans: Nemanja Miletic (Partizan), Marko Gobeljic (Kızılyıldız), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja Milunovic (Kızılyıldız), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)

Orta saha: Luka Milivojevic (Crystal Palace), Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Milan Pavkov (Kızılyıldız), Andrija Pavlovic (APOEL), Djordje Despotovic (Orenburg).

EURO 2020 Elemeleri B Grubu’nda Ukrayna’nın 19, Portekiz’in 11, Sırbistan’ın 10, Lüksemburg’un 4 ve Litvanya’nın 1 puanı bulunuyor.

Bu arada, Sırbistan’ın Lüksemburg ile oynayacağı maçı, cezası nedeniyle sadece 14 yaş altı çocuklar izleyebilecek.

Son güncelleme 18:35 | 8 Kasım 2019
Adem Ljajic beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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