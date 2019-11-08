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Başakşehirli Crivelli, UEFA’da haftanın futbolcusu adayları arasında!
Başakşehir

Başakşehirli Crivelli, UEFA’da haftanın futbolcusu adayları arasında!

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

8 Kasım 2019 12:04

UEFA’nın belirlediği Avrupa Ligi’nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Medipol Başakşehir’in 24 yaşındaki Fransız golcüsü Enzo Crivelli’ye de yer verildi.

J Grubu’nda Medipol Başakşehir’in Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i 3-0 yendiği maçta Crivelli, iki gol atmıştı.

Diğer adaylar arasında, Sevilla’dan Munir El Haddadi, Manchester United’dan Marcus Rashford ve Espanyol takımından Esteban Granero yer aldı.

Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA’nın internet sitesinde devam ediyor.

Son güncelleme 12:04 | 8 Kasım 2019
aday Başakşehir crivelli uefa
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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