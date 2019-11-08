Atatürk için koştular

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda 10 Kasım Atatürk Anma Günü kapsamında Atatürk Koşusu. Merkez İl ve İlçelerden onlarca sporcu katıldı. Atatürk koşusu, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Veteranlar olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Birbirinden heyecanlı ve nefes kesen yarışlara sahne olan Atatürk koşusunda sporcular bir birlerini geçebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Öte yandan Veteran atlet Erdoğan Dilek 400 metre yarışlarında gençlere taş çıkarttı. Dilek, 400 metre yarışlarında birinci olurken, birinciliğini bitime 200 metre kala açtığı Türk bayrağı ile kutladı. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

400 metre küçük kızlar kategorisinde Ece Usta, Mehide Kaya ve Zeynep Alabaş dereceye girdi. 400 metre küçük erkekler kategorisinde ise Erdem Akyüz, Levent Çokadar ve Yiğit Kuru derece elde etti. 800 metre yıldız kızlar kategorisinde Melek Yenilmez, Dilara Tutar ve Melisa Karakaya dereceye girdi. 800 metre yıldız erkekler kategorisinde Mehmet Yiğit Karakozak, Mehdi Rezai ve Zeki Karaöz derece elde etti. Bin metre genç kızlar kategorisinde Yeliz Akarca, Rabia Oruç ve Aslıhan Yüceler derece elde etti. Bin 500 metre genç erkekler kategorisinde ise Caner Görür, Şaban Duman ve Hasan Aybars Günal dereceye girdi. 400 metre veteranlar kategorisinde ise Erdoğan Dilek dereceye girdi.