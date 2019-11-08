Adana Demirspor 2-3 Eskişehirspor | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. 6. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Eskişehirspor’da topu ceza sahasına gönderen Milinkovic’in pasında topla buluşan Sekidika, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 8. dakikada Adana Demirspor’da savunmadan gönderilen uzun pasta Volkan, topa müdahale yaptı. Mevlüt topu uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1. 20. dakikada kısa paslarla atağa kalkan Adana Demirspor’da kaleciyle karşı karşıya kalan Volkan, topu kalecinin yanından kaleye gönderdi ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

48. dakikada orta sahada topu kapan Eskişehirspor’da top Sissoko’nun önünde kaldı. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Sissoko, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2. 51. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Carayol, derinlemesine bir orta yaptı. Altıpasta topu kontrol eden Stokes, topu sola çekip vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2.

Uğur Tütüneker: `Hakikaten rezil oynadık! İstifa etme taraftarıyım` TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor`un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 3-2 yenildikleri Eskişehirspor maçı sonrasında istifa edeceğinin sinyallerini verdi. İlgili Haberi Oku

62. dakikada orta sahada kaptığı topla atağa kalkan Eskişehirspor’da Issah topu sol kanattaki Sissoko’ya verdi. Topla içeri kat eden Sissoko yerden sert pasla topu Milinkovic’e gönderdi. Topa gelişine vuran Milinkovic, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-3. Karşılaşma Eskişehirspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Direnç Tosunoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah, Adil, Orhan, Traore, Vedat, Hakan, Volkan (Dk. 35 Carayol), Sinan (Dk. 66 Kosecki), Levent (Dk. 51 Samed), Rassoul, Stokes

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem, Mevlüt (Dk. 63 Sezgin), Berkay, Cemali, Sissoko, Milinkovic (Dk. 82 İbrahim), Issah, Mehmet Yıldırım, Furgan (Dk. 63 Alperen), Mehmet Özcan, Sekidika

GOLLER: Dk. 8 Mevlüt (k.k.), Dk. 51 Stokes (Adana Demirspor), Dk. 6 Sekidika, Dk. 48 Sissoko, Dk. 62 Milinkovic (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Kosecki (Adana Demirspor)