Zidane: Hak edilmiş bir galibiyetti

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray’ı 6-0 yenerek son 16 kalma yolunca büyük avantaj yakalayan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane, galibiyeti yorumladı.

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Fransız teknik adam, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Bizim için gerçekten böyle galibiyet gerekliydi ve aynı zamanda hak edilmiş bir galibiyetti. 15 dakikada 3 gol bulduk. Şampiyonlar Ligi’ne yeniden başlangıç yapmış olduk diyebiliriz. İkinci yarıda da iyiydik. Biraz yavaşladık, yine de böyle bir rakibe karşı iyi sonuç olduk. Mutluyuz.”