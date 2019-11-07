SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Aslan'a Madrid'de büyük şok!
Zidane: Hak edilmiş bir galibiyetti
Şampiyonlar Ligi

Zidane: Hak edilmiş bir galibiyetti

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2019 01:40

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray’ı 6-0 yenerek son 16 kalma yolunca büyük avantaj yakalayan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane, galibiyeti yorumladı.

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Fransız teknik adam, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Bizim için gerçekten böyle galibiyet gerekliydi ve aynı zamanda hak edilmiş bir galibiyetti. 15 dakikada 3 gol bulduk. Şampiyonlar Ligi’ne yeniden başlangıç yapmış olduk diyebiliriz. İkinci yarıda da iyiydik. Biraz yavaşladık, yine de böyle bir rakibe karşı iyi sonuç olduk. Mutluyuz.”

Son güncelleme 01:42 | 7 Kasım 2019
Real Madrid şampiyonlar ligi Zinedine Zidane
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR