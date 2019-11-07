Yanal’dan Paşa alarmı!

Ersun Yanal ve ekibi, Kasımpaşa maçı öncesi rakibi analiz etti; uyarılarda bulundu. Bu maç öncesi istatistiki verileri futbolcularına sunan Yanal, Kasımpaşa'nın kendilerinden sonra ligin en iyi hücum verilerine sahip takım olduğunu aktardı. Lacivert-beyazlılar, atak aksiyonları, başarılı atak aksiyonları ve başarılı ortada birinci sırada bulunuyor. Paşa; şut pası, şut ve 20 saniye içinde şuta yol açan top kazanma istatistiklerinde ise ligin ilk 4 takımından biri. Yanal, İsla ve Hasan Ali'yi de rakibin kanat akınlarına karşı özel olarak uyardı.

DERSİMİZ GOL

Fenerbahçe’de girilen 40 net gol pozisyonunun 29'unun değerlendirilmemesi teknik heyetin gündeminden düşmüyor. Ersun Yanal, takımına sürekli gol vuruşları çalıştırıyor. Yanal, idmanlarda karşı karşıya pozisyonların değerlendirilmesi adına özel teknikler uyguluyor.