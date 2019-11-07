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CANLI | Wolfsberger Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)
Başakşehir

CANLI | Wolfsberger Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Avusturya'da Wolfsberger'e konuk oluyor. Wolfsberger-Mediool Başakşehir maçının canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu.

7 Kasım 2019 21:55

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger ile karşılaşıyor. Avusturya’da oynanacak karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek.

Medipol Başakşehir, bu maçı kazanması halinde rakibine karşı büyük bir avantaj yakalamış olacak ve gruptan çıkma şansını devam ettirecek. Medipol Başakşehir’de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.

STAT: Liebenauer

HAKEM: Sandro Scharer

SAAT: 23:00

YAYIN: beIN Sports 2

WOLFSBERGER: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Weissman, Liendl, Niangbo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Azubuike, Visca, Guldbransen, Crivelli

Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, rakibini İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 22:01 | 7 Kasım 2019
Başakşehir Wolfsberger
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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