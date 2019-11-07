Başakşehir avantaj için peşinde! Wolfsberger Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadelesine Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger’e konuk oluyor. Türkiye’de Wolfsberger’e karşı oynadığı ilk maçı 1-0 tamamlayan Başakşehir deplasmanda da kazanan taraf olmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Wolfsberger Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Wolfsberger, Başakşehir’i ağırlayacak. 7 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11’LER

Wolfsberger: Kofler, Novak, Gollner, Rnic, Schmitz, Schmi, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weismann, Niangbo Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Guldbrandsen, Crivelli