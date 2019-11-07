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Başakşehir avantaj için peşinde! Wolfsberger Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir

Başakşehir avantaj için peşinde! Wolfsberger Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsberger Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J grubu maçı ile temsilcimiz dördüncü maçına çıkıyor. Roma'nın ardından grupta ikinci sırada yer alan Başakşehir kazanarak eşit puandaki rakibi karşısında avantaj elde etmek istiyor. Peki, Wolfsberger Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

7 Kasım 2019 19:07

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadelesine Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger’e konuk oluyor. Türkiye’de Wolfsberger’e karşı oynadığı ilk maçı 1-0 tamamlayan Başakşehir deplasmanda da kazanan taraf olmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Wolfsberger Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Wolfsberger, Başakşehir’i ağırlayacak. 7 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11’LER

Wolfsberger: Kofler, Novak, Gollner, Rnic, Schmitz, Schmi, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weismann, Niangbo Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Son güncelleme 19:25 | 7 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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