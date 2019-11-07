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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı: ‘Hata yapacaklarsa…’
Trabzonspor

Ünal Karaman’dan gençlik aşısı: ‘Hata yapacaklarsa…’

Rusya'ya 9 oyuncusundan yoksun olarak gelen bordo-mavili takımda, teknik direktör Ünal Karaman, genç futbolculara forma şansı verdi

7 Kasım 2019 21:26

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 4. haftasında Krasnodar takımına konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, eksik oyunculara rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Yusuf Sarı, Filip Novak gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig’deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi rotasyon yaptı.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı Göztepe maçından 8 farklı isimle sahaya çıktı. Teknik direktör Karaman, kalede Uğurcan’ın yerine Erce Kardeşler’e, sağ bekte Joao Pereira’nın yerine Serkan Asan’a, stoperde Hüseyin’in yerine Gaston Campi’ye, sol bekte Novak’ın yerine Abdurrahim Dursun’a, Jose Sosa’nın yerine Majid Hosseini’ye, Yusuf Sarı’nın yerine Donis Avdijaj’a, Nwakaeme’nin yerine Kamil Ahmet Çörekçi’ye ve forvette Sörloth’un yerine Muhammet Akpınar’a görev verdi.

“HATA YAPACAKLARSA BENİMLE YAPSINLAR”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçtan önce yaptığı açıklamada kadro tercihiyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Bu tarz değişiklikler yapmamız zaruri hale geldi. 7 tane oyuncumuzu bırakmışız, gençlerin bir şekilde şans bulması gerekiyordu. Benim olduğum ortamda yapacaklarsa hata yapmaları, vuruşacaklarsa en iyi şekilde vuruşmaları gerekiyor. Biz bu oyuncuları kampa götürdük, bizimle çalıştılar. Bir yerlerden başlamalılar. Bir şeyler yapsınlar, üretsinler diye oynatıyoruz. Biz oyuncularımızı değersiz görüyoruz, yaşa takılmamak lazım, yetenek olarak bakmak lazım.”

9 OYUNCU YOK, KAPTAN KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Daniel Sturridge, Arda Akbulut ve Obi Mikel ile yorgunluk nedeniyle Joao Pereira, kadroda yer almadı.

Trabzonspor’da kaptanlar Sosa, Pereira ve Uğurcan’ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

4 OYUNCU İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI, SOSA’NIN İLK YOKLUĞU

Trabzonspor’da kaleci Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi maçta forma giyen isimler oldu.

Bordo-mavililer, sezon başından itibaren kaptan Jose Sosa’nın forma giymediği ilk maçına çıktı.

Sakatlığı nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen Sosa, 17 resmi maçın tamamında forma giymişti.

 

Son güncelleme 21:26 | 7 Kasım 2019
Krasnodar trabzonspor Ünal Karaman
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