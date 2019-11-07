UEFA ülkeler sıralamasında fark açılıyor! Şampiyonlar Ligi tehlikede…

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin yolculuğu sürüyor. Dört takımımızın da gidişatı iç açıcı değil. Geçen sezon ve bu sezon Avrupa’da aldığımız olumsuz performanslar sonrasında korktuğumuz başımıza geldi!

UEFA'nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor. 11. sırada yer almanın anlamı şu: Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak.

Ülke sıralamalarındaki yerini korumak için mutlak puana ihtiyacı olan Türk takımlarımız için puan şart…

2019-2020 PUANI 2015-2020 TOPLAM PUAN TOPLAM TAKIM / AKTİF TAKIM 8. Belçika 5.200 35.500 5/4: C. Brugge, Genk (UŞL), Gent, S. Liege (UAL) 9. Hollanda 7.200 33.500 5/4: Ajax (UŞL), Feyenoord, AZ, PSV (UAL) 10. Ukrayna 3.800 32.700 5/3: S. Donetsk (UŞL), Olexandriya, D. Kiev (UAL) 11. Türkiye 2.400 31.400 5/4: Galatasaray (UŞL), Beşiktaş, Trabzonspor, M. Başakşehir (UAL) 12. Avusturya 2.800 30.325 5/3: Salzburg (UŞL), Wolfsberger, LASK

Eleme turlarındaki geçmiş performanslarımız da hatırlanırsa sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor olacak. Bunu değiştirmek ise Avrupa sahnesinde yer alan dört takımımızda. Galatasaray'ın Devler Ligi'nde, Trabzonspor'un ise Avrupa Ligi'nde 1 puanı bulunuyor. Medipol Başakşehir, rakibimiz Avusturya'nın temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek 4 puana yükselirken, Beşiktaş ise iki numaralı kupada üç maç sonunda henüz puan alamadı.

Sıralamada yakınımızdaki ülkeler Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Liverpool 2-1 Genk

Napoli 1-1 Salzburg

Chelsea 4-4 Ajax

Dinamo Zagreb 3-3 Shakhtar Donetsk

PSG 1-0 Club Brugge

PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Türkiye bu süreçte 10. sıra için tabloya baktığımızda dört ülkeyle mücadele ediyor. UEFA hem Devler Ligi'nde hem iki numaralı kupada galibiyet başına iki puan verirken beraberliğe bir puan veriyor (eleme aşamalarında alınan puanlar ikiye bölünüyor). Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final ve sonrasında tur başına ekstra bir puan veriliyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor da dahil olmak üzere Avrupa sahnesinde alınan tüm puanlar katılan ülke sayısına bölünüyor.