Tottenham’ın Fransız kalecisi Lloris ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, sakatlığının devam etmesi nedeniyle sol kolundan ameliyat edildi.

Hugo Lloris en az 3 ay yok İngiliz kulübü Tottenham`ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020`ye kadar sahalardan uzak kalacak. İlgili Haberi Oku

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay Brighton & Hove Albion maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol dirseğinde çıkık tespit edilen 32 yaşındaki kaleci, yeniden sağlık kontrolünden geçti. Kolundaki sorunun devam etmesi ve beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedenleriyle ameliyata alınan Lloris’in, gelecek yılın ilk dönemlerinde yeniden antrenmanlara katılacak düzeye gelmesi bekleniyor.

Tottenham formasıyla 307 karşılaşmada topu 337 kez ağlarında gören Hugo Lloris, 107 maçta ise rakip takıma gol izni vermedi.

Following further clinical testing and examination, Hugo Lloris has now undergone surgery on his left elbow.#THFC #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 7, 2019