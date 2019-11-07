SON DAKİKA Ümraniyespor’a hükmen mağlubiyet kararı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Menemenspor ile Ümraniyespor arasında oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet kararı çıktı.

TFF 1'inci Lig'de statü gereği takımların sahada en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniyespor bu kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla mücadele etti. Zirve yarışındaki İstanbul temsilcisinde Vasco Fernandes, Ghislain Gimbert, Honore Gomis ve Riad Nouri karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Bahadır'ın yerine 64'üncü dakikada Chukwuma Akabueze, Muhammed'in yerine 82'nci dakikada Valentin Lazar oyuna dahil oldu. Toplam 6 yabancıyla sahada yer alan Ümraniyespor, hükmen mağlup sayıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hükmen mağlubiyet kararını resmi siteden şu ifadelerle duyurdu:

“CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 02.11.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL”