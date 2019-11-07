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SON DAKİKA Emre Belözoğlu Kasımpaşa maçında yok
Fenerbahçe

SON DAKİKA Emre Belözoğlu Kasımpaşa maçında yok

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmada Emre Belözoğlu forma giyemeyecek.

7 Kasım 2019 20:27

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen Emre Belözoğlu’nun Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Max Kruse özel program dahilinde, Adil Rami ise ilk bölümde takımla çalıştı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.30’da Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 21:02 | 7 Kasım 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe Kasımpaşa
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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