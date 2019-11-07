SON DAKİKA Emre Belözoğlu Kasımpaşa maçında yok

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen Emre Belözoğlu’nun Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Max Kruse özel program dahilinde, Adil Rami ise ilk bölümde takımla çalıştı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.30’da Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek.