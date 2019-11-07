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Ryan Babel, Instagram hesabını kilitledi!
Süper Lig

Ryan Babel, Instagram hesabını kilitledi!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, 1,2 milyon takipçili Instagram hesabını, takipçileri dışındakilere kapattı. Babel, Instagram hesabını kilitledi ve gönderilerinde yorumları sınırlandırdı.

7 Kasım 2019 18:53

Galatasaray’ın Hollandalı yıldız oyuncusu Ryan Babel, kişisel Instagram hesabını kilitledi. Babel’i yeni takip etmek isteyenler yıldız ismin içeriklerine kendisinin izniyle erişebilecek! Sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkiler ve eleştiriler üzerine böyle bir karar aldığı düşünülen Babel’in 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. 32 yaşındaki Hollandalı artık hesabında yorumları da sınırlandırdı. Babel’in takip etmediği kişiler, gönderilerinin altına yorum yapamayacak. Daha önce hesabı herkese açık olan deneyimli futbolcu, çektiği videolar ve yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı en aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. 07 Kasım 2019 Pascal Nouma`dan Ryan Babel`e gönderme! `Pamuk şeker...` Galatasaray`ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel`in dün yaptığı Liverpool paylaşımın ardından Beşiktaş`ın efsane ismi Pascal Nouma bugün bir paylaşımda bulunarak Ryan Babel`e göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:53 | 7 Kasım 2019
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