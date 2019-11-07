Real Madrid Galatasaray özet! GS, İspanya’da umduğunu bulmadı (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray Real Madrid maçı 4-0 sona erdi. Real Madrid 4. ve 7. dakikada Rodyrgo’nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Maçın 14. dakikasında Nzonzi’nin Kroos’a yaptığı hareket sonrasında hakem VAR kararıyla penaltıyı verdi ve Sergio Ramos vuruşu gole çevirerek durumu 3-0’a getirdi. Maçın 45. dakikasında Rodrygo’nun asistinde Benzema skoru 4-0 yaptı. Fransız futbolcu 81. dakikada attığı golle durumu 5-0’a getirdi. Madrid’in 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo 90+2’de attığı golle hat-trick yaprı ve skoru 6-0 yaptı. İşte Real Madrid Galatasaray maçı özeti…

REAL MADRİD GALATASARAY ÖZET İZLE

GALATASARAY EFSANESİ PREKAZİ’DEN ELEŞTİRİ

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 geride kapattı. Maça 4 ve 7. dakikalarda yediği gollerle büyük şokla başlayan sarı-kırmızılı takıma yayıncı kuruluşta Cevad Prekazi eleştirilerde bulundu. Devre arasında mücadeleyi değerlendiren Galatasaray'ın efsane ismi, “Galatasaray'ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray'da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 13 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?” şeklinde konuştu.

FATİH TERİM’DEN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.