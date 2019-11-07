Real Madrid Galatasaray maç özeti izle: Dağıldık! 6 gol…

Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid’e konuk olan Galatasaray maçta hezimete uğradı. Galatasaray 6-0 mağlup oldu ve henüz golle tanışamadı. Maçın ardından Real Madrid Galatasaray maç özeti araştırılmaya başlandı. Aşağıdaki link üzerinden Real Madrid Galatasaray maç özetini izleyebilirsiniz…

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE

HENÜZ DAKİKA 4’TE İLK GOL GELDİ

Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid’e konuk olan Galatasaray maça çok kötü bir başlangıç yaptı. Dakikalar henüz 4’ü gösterirken sol taraftan Marcelo’nun yaptığı ortada top herkesi geçip arka direkteki Rodrygo’ya geldi. Genç futbolcu önünü boşaltıp sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Penaltı noktasının ilerisinde iyi yer tutan Rodrygo etkili bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı: 2-0 Topun başına geçen Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, panenka vuruşu ile kaleci Muslera’yı mağlup etti ve 14. dakikada skoru 3-0’a getiren isim oldu. Maçın 45. dakikasında Nagatomo’nun büyük hatasını değerlendiren Real Madrid hücumcuları dördüncü golü buldu. Nagatomo’nun hatası sonrası topla buluşan ve sağdan ceza sahasına giren Rodrygo kale sahasına çevirdi ve Karim Benzema topu boş kaleye gönderdi. Bu golle ilk yarı 4-0 Real Madrid’in üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ

Isco, topu içeriye çevirdi. Fransız forvet Benzema’nın dokunuşunda top ağlarla buluştu ve Madrid durumu 5-0’a getirdi. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında hat-trick yapan Rodrygo skoru 6-0’a getiren isim olurken bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu.