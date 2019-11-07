Polonyalı Bakan Banka, WADA’nın yeni başkanı

WADA’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Polonya’nın Katoviçe kentinde toplanan WADA Kurucular Kurulu, başkan olarak Polonya Spor ve Turizm Bakanı Witold Banka’yı seçti. 35 yaşındaki Banka, görevi 1 Ocak 2020’de devralacak.

Eski bir 400 metre koşucusu olan Banka, Kanadalı Dick Pound (1999-2007), Avustralyalı John Fahey (2008-2013) ve Büyük Britanyalı Craig Reedie’den (2014-2019) sonra WADA’nın 4. başkanı olacak.

Kış Olimpiyatları’nda 2 altın madalyası bulunan Çinli eski sürat patenci Yang Yang ise oylama sonucu WADA Asbaşkanlığı’na getirildi. NBA`de doping şoku! 25 maç ceza verildi NBA yönetimi, yasaklı madde kullandığı tespit edilen Atlanta Hawks`un forvet oyuncusu Collins`e 25 maç men cezası verdi. İlgili Haberi Oku