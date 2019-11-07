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Polonyalı Bakan Banka, WADA’nın yeni başkanı
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Polonyalı Bakan Banka, WADA’nın yeni başkanı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanlığı'na, Polonya Spor ve Turizm Bakanı Witold Banka seçildi.

7 Kasım 2019 20:44

WADA’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Polonya’nın Katoviçe kentinde toplanan WADA Kurucular Kurulu, başkan olarak Polonya Spor ve Turizm Bakanı Witold Banka’yı seçti. 35 yaşındaki Banka, görevi 1 Ocak 2020’de devralacak.

Eski bir 400 metre koşucusu olan Banka, Kanadalı Dick Pound (1999-2007), Avustralyalı John Fahey (2008-2013) ve Büyük Britanyalı Craig Reedie’den (2014-2019) sonra WADA’nın 4. başkanı olacak.

Kış Olimpiyatları’nda 2 altın madalyası bulunan Çinli eski sürat patenci Yang Yang ise oylama sonucu WADA Asbaşkanlığı’na getirildi. 05 Kasım 2019 NBA`de doping şoku! 25 maç ceza verildi NBA yönetimi, yasaklı madde kullandığı tespit edilen Atlanta Hawks`un forvet oyuncusu Collins`e 25 maç men cezası verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:44 | 7 Kasım 2019
Dünya Anti Doping Ajansı WADA Witold Banka
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