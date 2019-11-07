Pascal Nouma’dan Ryan Babel’e gönderme! ‘Pamuk şeker…’

Kariyerinde hem Liverpool hem de Beşiktaş formaları giyen Galatasaraylı Ryan Babel’in Instagram’daki “Hikaye” paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini almışıtı.

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Babel, dün Real Madrid maçı öncesinde siyah-beyazlıların Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı. Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Pascal Nouma, Galatasaray’ın Real Madrid’e 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Ryan Babel’e gönderme yaparak paylaşımda bulundu.

Pascal Nouma yaptığı paylaşımda ‘Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmışmı ?’ yazdı.

Nouma’nın bu paylaşımı sosyal medyada dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmışmı ? — Pascal Nouma (@pnouma21) November 7, 2019

Ryan Babel`den Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 8-0 paylaşımı Galatasaraylı Ryan Babel, Liverpool`un Beşiktaş`ı 8-0 yendiği 6 Kasım 2007 tarihindeki maçı Instagram`da paylaşınca eski takımının taraftarlarından tepki çekti. İlgili Haberi Oku