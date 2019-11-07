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Pascal Nouma’dan Ryan Babel’e gönderme! ‘Pamuk şeker…’
Süper Lig

Pascal Nouma’dan Ryan Babel’e gönderme! ‘Pamuk şeker…’

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in dün yaptığı Liverpool paylaşımın ardından Beşiktaş'ın efsane ismi Pascal Nouma bugün bir paylaşımda bulunarak Ryan Babel'e göndermede bulundu.

7 Kasım 2019 09:57

Kariyerinde hem Liverpool hem de Beşiktaş formaları giyen Galatasaraylı Ryan Babel’in Instagram’daki “Hikaye” paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini almışıtı.

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Babel, dün Real Madrid maçı öncesinde siyah-beyazlıların Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı. Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Pascal Nouma, Galatasaray’ın Real Madrid’e 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Ryan Babel’e gönderme yaparak paylaşımda bulundu.

Pascal Nouma yaptığı paylaşımda ‘Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmışmı ?’ yazdı.

Nouma’nın bu paylaşımı sosyal medyada dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

06 Kasım 2019 Ryan Babel`den Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 8-0 paylaşımı Galatasaraylı Ryan Babel, Liverpool`un Beşiktaş`ı 8-0 yendiği 6 Kasım 2007 tarihindeki maçı Instagram`da paylaşınca eski takımının taraftarlarından tepki çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:12 | 7 Kasım 2019
beşiktaş galatasaray Pascal Nouma ryan babel
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