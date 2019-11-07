Paris Saint-Germain, Club Brugge’ü yenerek grupta işini bitirdi! Mbaye Diagne penaltı kaçırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu dördüncü maçında Paris Saint-Germain Fransa’da konuğu Club Brugge’ü 1-0’lık skorla mağlup etti ve gruptan çıkmayı dördüncü maçlar sonunda garantilemiş oldu. Mauro Icardi’nin 21. dakikada attığı golle üç puana uzanan Paris, yoluna kayıpsız devam ediyor.
Brugge ise Paris karşısında dengeli bir oyun oynamayı başardı hatta durumu beraberliğe getirme fırsatı da yakaladı. 67’de david Okereke’nin yerine oyuna giren Mbaye Diagne, 75’te PSG ceza sahası içinde Thiago Silva tarafından düşürüldü ve penaltı kararı çıktı.
VAR incelemesiyle hakemin kararı onaylanırken 76’da topa alan Diagne, beyaz noktada Keylor Navas’a takıldı ve Brugge önemli bir fırsat tepmiş oldu. Belçika ekibi bu sonuçla 2 puanla bitime iki maç kala Galatasaray’ın bir puan üzerinde 3. sırada yer alıyor.
A Grubu’nda beşinci maç gününde Galatasaray, 26 Kasım’da Club Brugge’ü ağırlayacak ve iki takım yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek adına kozlarını paylaşacak.