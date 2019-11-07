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Paris Saint-Germain, Club Brugge’ü yenerek grupta işini bitirdi! Mbaye Diagne penaltı kaçırdı!
Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain, Club Brugge’ü yenerek grupta işini bitirdi! Mbaye Diagne penaltı kaçırdı!

Paris Saint-Germain konuğu Club Brugge'ü 1-0 mağlup ederken müsabakaya Mbaye Diagne damga vurdu. Diagne, 68'de bir penaltı atışından faydalanamadı ve takımını adeta beraberlikten etti.

7 Kasım 2019 01:25

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu dördüncü maçında Paris Saint-Germain Fransa’da konuğu Club Brugge’ü 1-0’lık skorla mağlup etti ve gruptan çıkmayı dördüncü maçlar sonunda garantilemiş oldu. Mauro Icardi’nin 21. dakikada attığı golle üç puana uzanan Paris, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Brugge ise Paris karşısında dengeli bir oyun oynamayı başardı hatta durumu beraberliğe getirme fırsatı da yakaladı. 67’de david Okereke’nin yerine oyuna giren Mbaye Diagne, 75’te PSG ceza sahası içinde Thiago Silva tarafından düşürüldü ve penaltı kararı çıktı.

06 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Real Madrid 6-0 Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid`e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, ilk 14 dakikasında 3 gol yediği maçı 6-0`lık yenilgiyle tamamladı. Grupta 1 puanda kalan ve üst tura yükselme şansı kalmayan sarı kırmızılı ekip henüz golle tanışamazken, Real Madrid 7 puana ulaştı. Ev sahibi ekibin 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo ise maçta hat-trick yaparken takımının galibiyetinde başrol oynadı. İşte Santiago Bernabeu`da Galatasaray için hayal kırıklıklarıyla dolu olan maçın hikayesi... İlgili Haberi Oku

VAR incelemesiyle hakemin kararı onaylanırken 76’da topa alan Diagne, beyaz noktada Keylor Navas’a takıldı ve Brugge önemli bir fırsat tepmiş oldu. Belçika ekibi bu sonuçla 2 puanla bitime iki maç kala Galatasaray’ın bir puan üzerinde 3. sırada yer alıyor.

A Grubu’nda beşinci maç gününde Galatasaray, 26 Kasım’da Club Brugge’ü ağırlayacak ve iki takım yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek adına kozlarını paylaşacak. 06 Kasım 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi`nde gecenin maçları! İşte toplu sonuçlar! UEFA Şampiyonlar Ligi`nde grup aşamasında heyecan, 8 maçla devam etti. Geceye damga vuran maçta sağ bek Kyler Walker, 10 dakika boyunca Manchester City`nin kalesini korudu ve gol yemedi! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:25 | 7 Kasım 2019
Club Brugge Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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