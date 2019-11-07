Ömer Bayram: Ne söylesem yanlış olur…

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Real Madrid’e 6-0 yenilen Galatasaray, Devler Ligi’ne veda etti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ömer Bayram, “Kafamızı kaldırıp lige bakarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Oyuna ikinci yarının başına giren Ömer Bayram’ın açıklamaları şöyle;

“Ne söylesem yanlış olur çünkü maç aslında dengeli devam etti. Beklenmedik bir gol yedik ve kalemize gelen ilk top gol oldu, konsantrasyonumuz bozuldu. Taraftarımızdan özür dileriz, bize yakışmayan bir skor oldu, buraya umutlu gelmiştik.

Madrid deplasmanında ilk dakikalarda 2-0 geriye düştükten sonrası çok zor. İki maç birbirinden farklıydı, dünya futbolunda ilk 5-6’ya giren takımlara boy göstermek istedik, devreyi 0-0 götürsek Madrid’in alan vereceğini biliyorduk ama değerlendiremedik.

2-0 geriye düşüyorsun, takım halinde konsantre olup motive etmek istiyoruz birbirimizi ama bugün olmadı. Bazen böyle günler olur. Kafamızı kaldırıp lige bakarak yolumuza devam etmek istiyoruz.”

Fatih Terim: Üzülmedik, utandık! Yazık... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0`lık Real Madrid yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku