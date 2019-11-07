Olympiakos Anadolu Efes canlı izle! Canlı yayın: Euroleague’de 7. maç

Eurolig 7. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpiyakos'a konuk oluyor. Bu sene Avrupa’da iyi bir performans sergileyen Efes, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet almayı başarırken, 2 maçta sahadan yenilgi ile ayrıldı. Efes Olimpiyakos maçı hangi kanalda diye merak eden basket severlerin beIN Sports kanalından canlı izleyebileceği maçın seyir zevki üst düzey olacak. Maçı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Anadolu Efes Olimpiyakos maçı canlı yayın linki yer alıyor. Peki Anadolu Olimpiyakos Efes maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

OLYMPİAKOS ANADOLU EFES CANLI İZLE

OLİMPİYAKOS ANADOLU EFES HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.