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Olympiakos Anadolu Efes canlı izle! Canlı yayın: Euroleague’de 7. maç
Euroleague

Olympiakos Anadolu Efes canlı izle! Canlı yayın: Euroleague’de 7. maç

Euroleague 7. hafta maçta Anadolu Efes Yunan temsilcisi Olimpiyakos'a misafir oluyor. Anadolu Efes Olimpiyakos maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Anadolu Efes Olimpiyakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

7 Kasım 2019 21:29

Eurolig 7. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpiyakos'a konuk oluyor. Bu sene Avrupa’da iyi bir performans sergileyen Efes, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet almayı başarırken, 2 maçta sahadan yenilgi ile ayrıldı. Efes Olimpiyakos maçı hangi kanalda diye merak eden basket severlerin beIN Sports kanalından canlı izleyebileceği maçın seyir zevki üst düzey olacak. Maçı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Anadolu Efes Olimpiyakos maçı canlı yayın linki yer alıyor. Peki Anadolu Olimpiyakos Efes maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

OLYMPİAKOS ANADOLU EFES CANLI İZLE

OLİMPİYAKOS ANADOLU EFES HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 21:29 | 7 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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