SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Levent Üzümcü'ye bir engel daha
Obradovic: Reaksiyon göstermemiz gereken durumdayız
Euroleague

Obradovic: Reaksiyon göstermemiz gereken durumdayız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague'de kötü gidişat nedeniyle reaksiyon göstermeleri gereken bir durumda olduklarını belirtti.

7 Kasım 2019 13:21

Fenerbahçe Beko’nun deneyimli başantrenörü Zeljko Obradovic ve sarı-lacivertli basketbol takımının oyuncularından Nikola Kalinic’in, Euroleague’in 7. haftasında yarınki Bayern Münih maçına ilişkin açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı.

Almanya temsilcisine karşı takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden 59 yaşındaki başantrenör, “Galibiyete ulaşmak için reaksiyon göstermemiz gereken bir durumda olduğumuz çok açık. Zalgiris mücadelesinde, geçmiş karşılaşmalara kıyasla tamamen farklı bir oyun ortaya koyduk. Bu maçta takımım çok pozitif bir reaksiyon gösterdi. O mücadelenin son bölümünde, basketbol sahalarında nadiren de olsa yaşanabilen bir durum oluştu” şeklinde görüş belirtti.

07 Kasım 2019 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında seriyi bitirmek istiyor Fenerbahçe Beko, 6 maçta 1 galibiyet aldığı Euroleague`in 7. haftasında yarın Bayern Münih ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

Bayern Münih’in çok iyi basketbol oynayabilen bir ekip olduğunu vurgulayan Obradovic, “Hem savunmada hem de hücumda çok belirgin bir yapıları var. Taraftarlarımızdan yine çok güçlü bir yardım alacağımızı umuyorum. Takım olarak birlikte mücadele edecek ve elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Euroleague’de bu sezon her maçın çok zor geçtiğini aktaran Kalinic ise şunları kaydetti:

“Rakibimizle ilgili birçok bilgiye sahibiz. Evet, son maçımızı son dakikada kaybettik ancak bana göre uzun süre iyi bir basketbol oynadık. Üzerine koyarak sürdürmek istediğimiz trend bu. Gün geçtikçe daha iyi oynamak ve her maçta kendimizi geliştirmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye devam ettiğimiz sürece, çok istediğimiz galibiyetler de gelmeye başlayacaktır. Bu sayede puan durumunda da çok daha iyi bir yere yükseleceğimize inanıyorum.”

Son güncelleme 13:21 | 7 Kasım 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Nikola Kalinic Zeljko Obradovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR