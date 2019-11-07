SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk’ü yine yok saydı!
Şampiyonlar Ligi

‘Messi ve arkadaşları elimizi sıkmadı’ dedi ancak…

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynanan Barcelona-Slavia Prag maçının ardından konuk ekibin kalecisi Ondrej Kolar gündemi sarsan bir iddiada bulundu. Kolar, maç sonrası Barcelona oyuncularının kendileriyle tokalaşmadığını iddia ederken görüntüler aksini söylüyordu.

SKOR DIŞ HABER 7 Kasım 2019 20:21

Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Slavia Prag, güçlü rakibi karşısında sahadan 1 puanla ayrılmayı başarırken maç sonu ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu.

Slavia Prag’ın kalecisi Ondrej Kolar, karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Lionel Messi ve arkadaşlarının kendileriyle tokalaşmadığını iddia etti.

Çek basınına konuşan Kolar, “Messi ve diğerleri elimizi sıkmadı. Onlarla sohbet edip formaları değiştirmek istedik. Ama onlar buna pek istekli değildi” ifadelerini kullandı.

Ancak televizyon görüntülerinde başta Lionel Messi olmak üzere Gerrard Pique ve Sergi Roberto gibi Barcelona futbolcularının, Slavia Praglı oyuncularla maç sonu birbirlerini tebrik ettiği görüldü.

Son güncelleme 20:21 | 7 Kasım 2019
barcelona Lionel Messi Ondrej Kolar Slavia Prag
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR