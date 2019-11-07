‘Messi ve arkadaşları elimizi sıkmadı’ dedi ancak…

Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Slavia Prag, güçlü rakibi karşısında sahadan 1 puanla ayrılmayı başarırken maç sonu ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu.

Slavia Prag’ın kalecisi Ondrej Kolar, karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Lionel Messi ve arkadaşlarının kendileriyle tokalaşmadığını iddia etti.

Çek basınına konuşan Kolar, “Messi ve diğerleri elimizi sıkmadı. Onlarla sohbet edip formaları değiştirmek istedik. Ama onlar buna pek istekli değildi” ifadelerini kullandı.

Ancak televizyon görüntülerinde başta Lionel Messi olmak üzere Gerrard Pique ve Sergi Roberto gibi Barcelona futbolcularının, Slavia Praglı oyuncularla maç sonu birbirlerini tebrik ettiği görüldü.