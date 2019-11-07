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Mario Lemina, Instagram hesabından taraftarı paylaştı: ‘Üzgünüm, siz bu sonu hak etmediniz…’
Süper Lig

Mario Lemina, Instagram hesabından taraftarı paylaştı: ‘Üzgünüm, siz bu sonu hak etmediniz…’

Galatasaray'dan Mario Lemina, Real Madrid maçı sonrası Instagram hikayesinden taraftara seslendi. Lemina, "Üzgünüm, siz bu sonu hak etmediniz" dedi.

7 Kasım 2019 21:34

Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina, kişisel Instagram hesabından taraftara seslenen bir mesaj paylaştı. Lemina, paylaştığı görselde Galatasaray taraftarının havaalanında birlikte uyurken çekilmiş görüntüsüne yer verdi ve özür diledi.

Müsabakada Galatasaray adına sahada varlık gösterebilen ender isimlerden biri olan Mario Lemina şu ifadeleri kullandı: “Üzgünüm, siz bu sonu hak etmediniz. Sonuna kadar verdiğiniz destek için teşekkürler, sizin için her şeyimizi vereceğiz. Forza Gala!” 07 Kasım 2019 Ryan Babel, Instagram hesabını kilitledi! Galatasaray`ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, 1,2 milyon takipçili Instagram hesabını, takipçileri dışındakilere kapattı. Babel, Instagram hesabını kilitledi ve gönderilerinde yorumları sınırlandırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:34 | 7 Kasım 2019
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