SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Aslan'a Madrid'de büyük şok!
Mariano: ‘Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok!’
Süper Lig

Mariano: ‘Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok!’

Real Madrid Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunan Mariano, lig yarışına vurgu yaptı. Mariano, "Lige baktığımızda lider ile aramızda çok puan farkı yok. Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok" dedi.

7 Kasım 2019 01:41

Real Madrid deplasmanında 6-0’lık ağır bir mağluibyet alan Galatasaray’da Mariano, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Mariano, lig yarışına dikkat çekerken “Lige baktığımızda lider ile aramızda çok puan farkı yok. Real Madrid ile oynuyorsunuz, deplasmanda oynuyorsunuz, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok” dedi.

Brezilyalı savunmacı karşılaşmayı değerlendirirken, “Real Madrid gibi bir takımla son dakikaya kadar mücadele etmek gerekiyor. Böyle farklı bir sonuç beklemiyorduk. Şimdi grupta son 2 maçımız var, yapmamız gereken onlara odaklanmak. Son 2 senede de iyi başlamayan bir Galatasaray vardı ama kimin şampiyon olduğunu herkes gördü” diye konuştu. 06 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Real Madrid 6-0 Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid`e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, ilk 14 dakikasında 3 gol yediği maçı 6-0`lık yenilgiyle tamamladı. Grupta 1 puanda kalan ve üst tura yükselme şansı kalmayan sarı kırmızılı ekip henüz golle tanışamazken, Real Madrid 7 puana ulaştı. Ev sahibi ekibin 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo ise maçta hat-trick yaparken takımının galibiyetinde başrol oynadı. İşte Santiago Bernabeu`da Galatasaray için hayal kırıklıklarıyla dolu olan maçın hikayesi... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:41 | 7 Kasım 2019
galatasaray mariano Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR