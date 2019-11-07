Mariano: ‘Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok!’

Real Madrid deplasmanında 6-0’lık ağır bir mağluibyet alan Galatasaray’da Mariano, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Mariano, lig yarışına dikkat çekerken “Lige baktığımızda lider ile aramızda çok puan farkı yok. Real Madrid ile oynuyorsunuz, deplasmanda oynuyorsunuz, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok” dedi.
Brezilyalı savunmacı karşılaşmayı değerlendirirken, “Real Madrid gibi bir takımla son dakikaya kadar mücadele etmek gerekiyor. Böyle farklı bir sonuç beklemiyorduk. Şimdi grupta son 2 maçımız var, yapmamız gereken onlara odaklanmak. Son 2 senede de iyi başlamayan bir Galatasaray vardı ama kimin şampiyon olduğunu herkes gördü” diye konuştu.