Mariano: ‘Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok!’

Real Madrid deplasmanında 6-0’lık ağır bir mağluibyet alan Galatasaray’da Mariano, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Mariano, lig yarışına dikkat çekerken “Lige baktığımızda lider ile aramızda çok puan farkı yok. Real Madrid ile oynuyorsunuz, deplasmanda oynuyorsunuz, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok” dedi.

Brezilyalı savunmacı karşılaşmayı değerlendirirken, “Real Madrid gibi bir takımla son dakikaya kadar mücadele etmek gerekiyor. Böyle farklı bir sonuç beklemiyorduk. Şimdi grupta son 2 maçımız var, yapmamız gereken onlara odaklanmak. Son 2 senede de iyi başlamayan bir Galatasaray vardı ama kimin şampiyon olduğunu herkes gördü” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Real Madrid 6-0 Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid`e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, ilk 14 dakikasında 3 gol yediği maçı 6-0`lık yenilgiyle tamamladı. Grupta 1 puanda kalan ve üst tura yükselme şansı kalmayan sarı kırmızılı ekip henüz golle tanışamazken, Real Madrid 7 puana ulaştı. Ev sahibi ekibin 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo ise maçta hat-trick yaparken takımının galibiyetinde başrol oynadı. İşte Santiago Bernabeu`da Galatasaray için hayal kırıklıklarıyla dolu olan maçın hikayesi... İlgili Haberi Oku