Lazio Celtic canlı izle! Canlı yayın: Avrupa Ligi’nde dev maç!

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Lazio Celtic maçı ile devam ediyor. Avrupa’nın iki güçlü takımının karşı karşıya geleceği maç öncesinde E grubunda yer alan takımlardan Celtic 7 puanla liderlik koltuğunda otururken, 3 puanlı Lazio üçüncü sırada yer alıyor.

CELTİC LAZİO CANLI İZLE

LAZİO CELTİC İLK 11

Lazio: Strakosha, Luis Felipe, Vavro, Acerbi, Lucas Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Jony, Lazzari, Immobile, Caicedo

Celtic: Forster, Elhamed, Jullien, Ajer, Hayes, McGregor, Brown, Forrest, Christie, Elyounoussi, Edouard

LAZİO CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lazio Celtic Avrupa Ligi maçı saat 20:55’te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports MAX1 kanalında canlı yayınlanacak.