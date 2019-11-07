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Lazio Celtic canlı izle! Canlı yayın: Avrupa Ligi’nde dev maç!
Avrupa Ligi

Lazio Celtic canlı izle! Canlı yayın: Avrupa Ligi’nde dev maç!

Lazio Celtic UEFA Avrupa Ligi E grubu dördüncü maçında karşı karşıya geliyor. Liderlik mücadelesi veren Celtic, üç puanlı Lazio karşısında kazanarak yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor. Lazio Celtic maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için haberimizin içerisinde beIN Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

7 Kasım 2019 20:09

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Lazio Celtic maçı ile devam ediyor. Avrupa’nın iki güçlü takımının karşı karşıya geleceği maç öncesinde E grubunda yer alan takımlardan Celtic 7 puanla liderlik koltuğunda otururken, 3 puanlı Lazio üçüncü sırada yer alıyor.

CELTİC LAZİO CANLI İZLE

LAZİO CELTİC İLK 11

Lazio: Strakosha, Luis Felipe, Vavro, Acerbi, Lucas Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Jony, Lazzari, Immobile, Caicedo

Celtic: Forster, Elhamed, Jullien, Ajer, Hayes, McGregor, Brown, Forrest, Christie, Elyounoussi, Edouard

LAZİO CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lazio Celtic Avrupa Ligi maçı saat 20:55’te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports MAX1 kanalında canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 20:09 | 7 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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