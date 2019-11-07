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Kyle Walker, 2016’dan beri kurtarış yapan ilk İngiliz!
Şampiyonlar Ligi

Kyle Walker, 2016’dan beri kurtarış yapan ilk İngiliz!

1-1 beraberlikle sonuçlanan Atalanta-Manchester City maçının 88. dakikasında Bravo'nun kırmızı kart görmesi sonucu kaleye geçen sağ bek Kyle Walker, 2016'dan beri Şampiyonlar Ligi'nde kurtarış yapan ilk İngiliz kaleci oldu.

SKOR DIŞ HABER 7 Kasım 2019 12:30

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 4. hafta mücadelesinde Manchester City, Atalanta’ya konuk oldu. Maç 1-1 beraberlikle İtalyan ekibi Devler Ligi’ndeki ilk puanını alırken, Manchester City 10 puana yükselerek gruptan çıkma yolunda avantaj yakaladı.

Maçın 81. dakikasında yaşananlarsa akıllara kazındı. Kaleci Ederson sakatlanarak ikinci yarının başında yerini Bravo’ya bırakırken Şilili file bekçisi de 81’de kırmızı kart gördü. VAR incelemelerinin ardından bir oyuncuyu kaleci yerine oyuna almak durumunda kalan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 88. dakikada sağ bek Kyle Walker’ı Riyad Mahrez ile değiştirdi ve İngiliz oyuncu kaleci olarak oyuna girdi.

Maç bitimine kadar istatistik kağıdına bir kurtarış da ekleyen Walker, 2016 Aralık ayında oynanan Leicester City-Porto maçında kurtarış Ben Hamer’dan beri Şampiyonlar Ligi’nde kurtarış yapan ilk İngiliz kaleci oldu.

Ayrıca maçta Ederson ve Bravo’nun kurtarış yapmadan oyundan çıkması üzerine İngiliz bek kurtarış yapan tek City kalecisi olarak maçı tamamlamış oldu.

Son güncelleme 12:57 | 7 Kasım 2019
atalanta Kyle Walker Manchester City şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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