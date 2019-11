Kyle Walker, 2016’dan beri kurtarış yapan ilk İngiliz!

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 4. hafta mücadelesinde Manchester City, Atalanta’ya konuk oldu. Maç 1-1 beraberlikle İtalyan ekibi Devler Ligi’ndeki ilk puanını alırken, Manchester City 10 puana yükselerek gruptan çıkma yolunda avantaj yakaladı.

Maçın 81. dakikasında yaşananlarsa akıllara kazındı. Kaleci Ederson sakatlanarak ikinci yarının başında yerini Bravo’ya bırakırken Şilili file bekçisi de 81’de kırmızı kart gördü. VAR incelemelerinin ardından bir oyuncuyu kaleci yerine oyuna almak durumunda kalan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 88. dakikada sağ bek Kyle Walker’ı Riyad Mahrez ile değiştirdi ve İngiliz oyuncu kaleci olarak oyuna girdi.

Maç bitimine kadar istatistik kağıdına bir kurtarış da ekleyen Walker, 2016 Aralık ayında oynanan Leicester City-Porto maçında kurtarış Ben Hamer’dan beri Şampiyonlar Ligi’nde kurtarış yapan ilk İngiliz kaleci oldu.

Ayrıca maçta Ederson ve Bravo’nun kurtarış yapmadan oyundan çıkması üzerine İngiliz bek kurtarış yapan tek City kalecisi olarak maçı tamamlamış oldu.

Wasn't expecting the night to end like this. Think I'll stick to playing outfield though. Good point in the end and still unbeaten in the @ChampionsLeague pic.twitter.com/h5mqXbo1Kl

— Kyle Walker (@kylewalker2) November 6, 2019