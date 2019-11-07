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Son Dakika: Fırtına defteri Rusya'da kapattı!
Krasnodar Trabzonspor özet! Trabzon deplasmanda mağlup oldu (MAÇ ÖZETİ)
Trabzonspor

Krasnodar Trabzonspor özet! Trabzon deplasmanda mağlup oldu (MAÇ ÖZETİ)

Krasnodar Trabzonspor özeti! Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C grubu dördüncü maçında Krasnodar'a 3-1 yenildi. Krasnodar 27'de Serkan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 35'te Fernandes ile fark ikiye çıktı. Krasnodar maçın son anlarından Ignatyev'le skoru 3-0'a getirdi. Trabzonspor'un teselli golünü Nwakaeme attı. Nwakaeme süper bir gole imza atarak tabelayı belirledi. İşte Krasnodar Trabzonspor maç özeti...

7 Kasım 2019 22:47

Krasnodar Trabzonspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin grup mücadelesi devam etti. C Grubu'nda 4. maçına çıkan Fırtına, Trabzon'da 2-0'lık skorla mağlup olduğu Rus ekibine deplasmanda da 3-1 yenildi. İşte Krasnodar Trabzonspor özet görüntüleri…

KRASNODAR TRABZONSPOR ÖZET İZLE

KRASNODAR TRABZONSPOR İLK 11’LERİ

KRASNODAR: Kritsyuk, Spajic, Martynovich, S. Petrov, Ramirez, Vilhena, Manuel Fernandes, Olsson, Stotski, Suleymanov, Ari

YEDEKLER: Safonov, Fjoluson, Ignatyev, Namli, Berg, Utkin, Kambolov

TEKNİK DİREKTÖR: Sergei Matveev

TRABZONSPOR: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan, Kamil A., Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet

YEDEKLER: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Son güncelleme 22:47 | 7 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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