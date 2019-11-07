Krasnodar Trabzonspor özet! Trabzon deplasmanda mağlup oldu (MAÇ ÖZETİ)

Krasnodar Trabzonspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin grup mücadelesi devam etti. C Grubu'nda 4. maçına çıkan Fırtına, Trabzon'da 2-0'lık skorla mağlup olduğu Rus ekibine deplasmanda da 3-1 yenildi. İşte Krasnodar Trabzonspor özet görüntüleri…

KRASNODAR TRABZONSPOR ÖZET İZLE

KRASNODAR TRABZONSPOR İLK 11’LERİ

KRASNODAR: Kritsyuk, Spajic, Martynovich, S. Petrov, Ramirez, Vilhena, Manuel Fernandes, Olsson, Stotski, Suleymanov, Ari

YEDEKLER: Safonov, Fjoluson, Ignatyev, Namli, Berg, Utkin, Kambolov

TEKNİK DİREKTÖR: Sergei Matveev

TRABZONSPOR: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan, Kamil A., Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet

YEDEKLER: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman