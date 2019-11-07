Trabzon Avrupa Ligi’nde galibiyet peşinde! Krasnodar Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan gruplarda oynanan dördüncü maçlarla devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor ilk maçta 2-0 yenildiği Krasnodar ile bu kez Rusya’da karşı karşıya geliyor. Trabzonspor hem rövanşı almak hem de gruptaki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

KRASNODAR TRABZONSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Krasnodar Trabzonspor UEFA maçı bu akşam saat 20:55’te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Krasnodar: Safonov, Pevrov, Martinovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Fernandes, Vilhena, Ari, Suleymanov, Berg

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Doğan, Yusuf, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Sörloth

UEFA’DA 85. MAÇ

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa’nın 2 numaralı kupasında 85. maçına çıkacak. UEFA Kupası’nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 113 gol gördü.