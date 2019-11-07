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Trabzon Avrupa Ligi’nde galibiyet peşinde! Krasnodar Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor

Trabzon Avrupa Ligi’nde galibiyet peşinde! Krasnodar Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C grubu dördüncü maçında Krasnodar karşısına çıkıyor. Geride kalan üç maçta henüz galibiyetle tanışamayan bordo mavililerin 1 puanı bulunuyor. Kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler Krasnodar Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta sorularına cevap arıyor.

7 Kasım 2019 18:29

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan gruplarda oynanan dördüncü maçlarla devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor ilk maçta 2-0 yenildiği Krasnodar ile bu kez Rusya’da karşı karşıya geliyor. Trabzonspor hem rövanşı almak hem de gruptaki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

KRASNODAR TRABZONSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Krasnodar Trabzonspor UEFA maçı bu akşam saat 20:55’te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Krasnodar: Safonov, Pevrov, Martinovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Fernandes, Vilhena, Ari, Suleymanov, Berg

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Doğan, Yusuf, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Sörloth

UEFA’DA 85. MAÇ

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa’nın 2 numaralı kupasında 85. maçına çıkacak. UEFA Kupası’nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 113 gol gördü.

Son güncelleme 18:58 | 7 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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