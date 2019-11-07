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Krasnodar Trabzonspor maçı canlı yayın | Krasnodar Trabzon canlı izle
Trabzonspor

Krasnodar Trabzonspor maçı canlı yayın | Krasnodar Trabzon canlı izle

Krasnodar Trabzonspor karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Krasnodar Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Krasnodar Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Fırtına eksiklerine rağmen Rusya'da üç puan peşinde.

7 Kasım 2019 18:13

Krasnodar Trabzonspor canlı! Krasnodar Trabzonspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizin grup mücadelesi devam ediyor. C Grubu’nda 4. maçına çıkan Fırtına, Trabzon’da 2-0’lık skorla mağlup olduğu Rus ekibinden deplasmanda üç puan almak ve grupta galibiyetle tanışmak istiyor. Krasnodar Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Krasnodar Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Staidum Krasnodar

SAAT: 20.55

HAKEM: Benoit Bastien

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KRASNODAR: Safonov, Petrov, Martinovich, Spajic, Ramirez, Vilhena, Olsson, Fernandes, Ari, Berg, Suleymanov

TEKNİK DİREKTÖR: Sergei Matveev

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Doğan, Ahmet, Avdijaj, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Krasnodar’da uzun süredir sakat olan Viktor Claesson dışında eksik bir isim yok. Trabzonspor’da ise çok sayıda eksik var. Bordo-mavililerde Daniel Sturridge, Jose Sosa, Joao Pereira, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi sakatlıklarından ötürü Krasnodar karşısında forma giyemiyor.

07 Kasım 2019 UEFA ülkeler sıralamasında fark açılıyor! Şampiyonlar Ligi tehlikede... UEFA`nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamalarında ilk 10`a giren ülkelerin lig şampiyonları Şampiyonlar Ligi`nde direkt olarak grup aşamasında yer alma hakkı kazanıyor. Avrupa`da 4 takım ile temsil edildiğimiz sezonda sonuçlar ise kötü sinyaller veriyor! Bu sezon oynadığımız 13 grup maçında sadece Medipol Başakşehir`in 1 galibiyeti bulunuyor. Galatasaray ile Trabzonspor`un 1`er puanı bulunurken, Beşiktaş ise 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı! İşte sıralamada son durum... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:13 | 7 Kasım 2019
Krasnodar süper lig trabzonspor uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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