Krasnodar Trabzonspor maçı canlı yayın | Krasnodar Trabzon canlı izle

Krasnodar Trabzonspor canlı! Krasnodar Trabzonspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizin grup mücadelesi devam ediyor. C Grubu’nda 4. maçına çıkan Fırtına, Trabzon’da 2-0’lık skorla mağlup olduğu Rus ekibinden deplasmanda üç puan almak ve grupta galibiyetle tanışmak istiyor. Krasnodar Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Krasnodar Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)
STAT: Staidum Krasnodar
SAAT: 20.55
HAKEM: Benoit Bastien
YAYIN: beIN SPORTS HD1
KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
KRASNODAR: Safonov, Petrov, Martinovich, Spajic, Ramirez, Vilhena, Olsson, Fernandes, Ari, Berg, Suleymanov
TEKNİK DİREKTÖR: Sergei Matveev
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Doğan, Ahmet, Avdijaj, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
Krasnodar’da uzun süredir sakat olan Viktor Claesson dışında eksik bir isim yok. Trabzonspor’da ise çok sayıda eksik var. Bordo-mavililerde Daniel Sturridge, Jose Sosa, Joao Pereira, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi sakatlıklarından ötürü Krasnodar karşısında forma giyemiyor.