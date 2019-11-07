Kadın A Milli Futbol Takımı yarın Hollanda ile karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında yarın Hollanda ile İzmir’de karşılaşacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Türkiye, grupta yoluna namağlup devam eden Hollanda ile yarın saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda karşılaşacak.

İki takım arasında Hollanda’da oynanan ilk karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kaybetmişti.

Sırbistan’dan Jelena Cvetkovic’in düdük çalacağı müsabakada aynı ülkeden Danijela Stojanovic ve Ivana Jovanovic de yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İpek Kaya (Metz), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Ebru Topçu, Medine Erkan, Kezban Tağ (ALG Spor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt)

Orta Saha: Gizem Gönültaş, Arzu Karabulut, Sevgi Çinar, Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Selen Altunkulak (Olympique Marsilya), Birgül Sadikoğlu (Konak Belediyespor), Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Büşra Barut (Nordsjaelland), Dilan Ağgül (Gütersloh), Fatma Kara (Vikingur)

Forvet: Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Metz), Aycan Yanaç (Frensdorf)