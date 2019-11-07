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Jean Michael Seri: ‘Bu akşam var olamadık!’
Süper Lig

Jean Michael Seri: ‘Bu akşam var olamadık!’

Real Madrid Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulunan Jean Michael Seri, "Bu akşam var olamadık, bunu söyleyebiliriz. 1. dakikadan itibaren kendinizi göstermeniz gerekir" dedi.

7 Kasım 2019 01:32

Galatasaray deplasmanda Real Madrid’e 6-0’lık skorla mağlup olurken maçın ardından konuşan Jean Michael Seri, “Bu akşam var olamadık, bunu söyleyebiliriz. 1. dakikadan itibaren kendinizi göstermeniz gerekir. Biz onları çok bekledik ve böyle kaliteli takımları bekleyince, geliyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Çok top kaybettik ve onun da dönüşleri kötü oldu” ifadelerini kullandı.

Oyunlarını da değerlendiren Jean Michael Seri, “İlk 15 dakika fazla oynayamadık özellikle, normal seviyemizin altındaydık. Boş alanlar vardı ancak karşımızda büyük bir pres vardı. Sonuç bu oldu, şimdi daha iyisini yapmamız gerekiyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça konsantre olmamız gerekiyor” dedi. 07 Kasım 2019 Fatih Terim: Üzülmedik, utandık! Yazık... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0`lık Real Madrid yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:32 | 7 Kasım 2019
galatasaray Jean-Michael Seri Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi
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10 5 19
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10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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