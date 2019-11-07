Galatasaray deplasmanda Real Madrid’e 6-0’lık skorla mağlup olurken maçın ardından konuşan Jean Michael Seri, “Bu akşam var olamadık, bunu söyleyebiliriz. 1. dakikadan itibaren kendinizi göstermeniz gerekir. Biz onları çok bekledik ve böyle kaliteli takımları bekleyince, geliyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Çok top kaybettik ve onun da dönüşleri kötü oldu” ifadelerini kullandı.

Oyunlarını da değerlendiren Jean Michael Seri, “İlk 15 dakika fazla oynayamadık özellikle, normal seviyemizin altındaydık. Boş alanlar vardı ancak karşımızda büyük bir pres vardı. Sonuç bu oldu, şimdi daha iyisini yapmamız gerekiyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça konsantre olmamız gerekiyor” dedi. Fatih Terim: Üzülmedik, utandık! Yazık... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0`lık Real Madrid yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku