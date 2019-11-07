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Jan Olde Riekerink, Cape Town City ile anlaştı!
Diğer Ligler

Jan Olde Riekerink, Cape Town City ile anlaştı!

Bir dönem Galatasaray’da da görev almış olan Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika takımlarından Cape Town City ile anlaşmaya vardı.

7 Kasım 2019 15:56

Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış olan teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Cape Town City'nin başına geçti.

Cape Town City Kulübü’nden yapılan açıklamada 56 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Riekerink ise Cape Town'da teknik direktörlük yapacak olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Güney Afrika Ligi'nde mücadele eden Cape Town City takımı, 10. hafta itibariyle 11 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor.

Son güncelleme 15:56 | 7 Kasım 2019
Cape Town City galatasaray Jan Olde Riekerink
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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